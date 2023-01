Tunisia-Italia: Tajani a Tunisi, per risolvere immigrazione irregolare serve intervenire alle radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e dell’Interno, rispettivamente Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, hanno convenuto che la questione dell’immigrazione non è “soltanto un problema di sicurezza, ma per risolvere il problema bisogna intervenire alle radici”. Lo ha detto il titolare della Farnesina a margine degli incontri con il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, con il ministro degli Esteri, Othman Jerandi, e con il ministro dell’Interno, Taoufik Charfeddine. “Insieme all’azione per la sicurezza, dovremo lavorare con azioni politiche che servono a combattere la povertà, il terrorismo, il cambiamento climatico e le malattie – ha proseguito –. Una strategia che permetta all’Italia di essere protagonista e possa risolvere il ‘flagello della immigrazione’, come l’ha chiamata il presidente tunisino”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Insieme potremo raggiungere degli obiettivi”. “La Tunisia si è impegnata a risolvere tutti i problemi che ci possiamo trovare di fronte. Faremo del nostro meglio perché questa collaborazione a ogni livello possa essere rinforzata e possa contribuire alla soluzione del problema dell’immigrazione a breve medio e lungo termine”, ha concluso. (segue) (Tut)