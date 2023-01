Tunisia-Italia: Tajani a Tunisi, per risolvere immigrazione irregolare serve intervenire alle radici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani e Piantedosi, hanno avuto un “incontro molto positivo” con gli omologhi “ma soprattutto con il presidente della Repubblica – Kais Saied - a cui abbiamo confermato i rapporti solidi di amicizia tra due Paesi vicini e l’impegno dell’Italia nel continuare a lavorare con la Tunisia per rinforzare i legami economici, gli investimenti italiani e per incrementare la presenza delle imprese in Tunisia”. L'Italia guarda con attenzione a stabilità e sviluppo della Tunisia, anche attraverso un sostegno alla sua crescita economica. Abbiamo impegno e visione comune contro l'immigrazione illegale. Lanceremo un business forum per rafforzare interscambio”, ha affermato Tajani. (segue) (Tut)