Tunisia-Italia: Tajani a Tunisi, per risolvere immigrazione irregolare serve intervenire alle radici (3)

- Le autorità di Tunisi e Roma hanno parlato anche della Libia. “La stabilità della Libia è per noi importantissima”, ha aggiunto Tajani. “Lavoreremo sempre insieme per la sicurezza delle frontiere, per risolvere il problema dell’immigrazione anche attraverso accordi politici che dovranno ridurre i flussi migratori dalla Libia verso la Tunisia, che dalla Tunisia si spostano verso il Mediterraneo e verso l’Italia”, ha aggiunto. Italia e Tunisia si sono trovate “in sintonia anche sulla Libia. Continueremo a lavorare insieme anche per risolvere tutti i problemi che abbiamo di fronte”, ha concluso. (Tut)