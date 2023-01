Carceri: Nordio, al lavoro contro suicidi e defiscalizzazione lavoro per detenuto che esce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo attuando una politica per evitare o quantomeno ridurre” il fenomeno dei suicidi in carcere “purtroppo comune in tutte le parti del mondo ma che in Italia ha un tono di estremo allarme. Oltre al miglioramento delle condizioni detentive, con l’aumento del numero dei posti disponibili e la conseguente riduzione dell’indice di sovraffollamento, l’amministrazione si è data l’obiettivo di implementare gli spazi per le attività di cosiddetto ‘trattamento’ orientato essenzialmente al lavoro”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della Relazione sull'amministrazione della giustizia in Aula al Senato. “Stiamo elaborando con Severino un progetto per assicurare il lavoro a chi esce attraverso una defiscalizzazione delle retribuzioni per quelli che ottengono un lavoro una volta espiata la pena”, ha spiegato il ministro. (Rin)