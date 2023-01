Appalti: Salvini, in Italia 117 opere commissariate, necessario chiudere i contenziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia 117 opere commissariate, il commissariamento non è un’eccezione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno dell’Ance “Cantiere Italia. Tra Pnrr, emergenze e nuovo Codice appalti”. Salvini ha spiegato questa criticità aggiungendo che dopo decenni “l’obiettivo è chiudere i contenziosi e ripartire” ma che c’è un evidente problema di “normativa pre-appalti, durante l’esecuzione e durante i contenziosi”. Salvini ha aggiunto di aver convocato un incontro con il ministro della Cultura e le sovraintendenze perché ci sono alcune “sovraintendenze che dicono no, no e no senza nessuna spiegazione e in questo codice dei contratti è proibito dire no senza dare delle soluzioni alternative”. (Rin)