Basilicata: assessore Infrastrutture, pista Mattei diventerà aeroporto di aviazione civile

- La pista Mattei diventerà aeroporto di aviazione generale, questo è un grande obietto strategico che la Giunta Bardi si è prefissato e opereremo affinché tale importante risultato, per tutto il territorio regionale, sia conseguito il più presto possibile. Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra che fa saper di aver scritto al ministero dei Trasporti e all’Enac, l'Ente nazionale per l’Aviazione civile, con l’intento di far includere, nel nuovo Piano degli aeroporti, anche la Pista Mattei quale “rete di supporto” al sistema delle rotte principali. “Ho scritto alle autorità nazionali competenti – ha dichiarato Merra – in quanto la Basilicata ha diritto ad un sistema di trasporto completo ed efficiente che comprenda anche la possibilità di volare. In questi anni abbiamo lavorato per garantire l’accessibilità e la funzionalità di tutto il settore dei trasporti, con i risultati positivi che sono sotto gli occhi di tutti. Ora tutti devono – soprattutto a Roma – sostenere la realizzazione di questa decisiva infrastruttura per far rientrare, in previsione, la Basilicata nella rete delle rotte nazionali, con lo scopo di superare l’isolamento del territorio, abbinando il rilancio della struttura aeroportuale in territorio di Pisticci alla più ampia rete infrastrutturale di trasporto della nazione”. “L’implementazione del trasporto multimodale – ha proseguito l’assessore alle Infrastrutture – in tutte le sue configurazioni, è sicuramente necessaria per favorire lo sviluppo logistico ed economico del territorio che sarà più facilmente raggiungibile, stimolando i flussi turistici tanto in entrata che in uscita. Grazie al potenziamento dei servizi di trasporto a 360 gradi saremo in grado di sospingere e accrescere la domanda di mobilità, favorire una migliore accessibilità alle reti di trasporto, accorciando così le distanze fisiche e sociali con il resto del Paese”. (segue) (Rin)