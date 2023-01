Basilicata: assessore Infrastrutture, pista Mattei diventerà aeroporto di aviazione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come primo passo – si legge nella nota – sono state appaltate le opere per l’adeguamento infrastrutturale ed impiantistico della Pista Mattei, con finanziamenti regionali pari a 1,5 milioni di euro, quale quota parte di più ampie risorse finanziarie, indispensabili a trasformare l’attuale l’Aviosuperficie in “Aeroporto di aviazione generale”. È l’inizio di percorso che necessita di ulteriori slanci programmatori e finanziari utili a far salire di livello l’Aviosuperficie trasformandola nell’Aeroporto di Basilicata per il trasporto di passeggeri e merci. A valle dell’intervento sulle infrastrutture e sugli impianti sarà predisposta una procedura pubblica per individuare un gestore qualificato delle infrastrutture, nell’ambito di un “piano industriale di sviluppo” che tenga conto del contesto territoriale, delle opportunità che le nuove tecnologie in ambito aeronautico offrono, nonché della naturale vocazione turistica del territorio legata inevitabilmente alla necessità di migliorare il trasporto turistico; senza sottovalutare il trasporto merci legato alla filiera dell’agroalimentare ed alla prossimità all’area della Val Basento – retro portuale di Taranto, all’interno della Zes (Zona economica speciale ionica). (Rin)