Giustizia: Rapani (Fd'I), con Nordio imboccata la strada giusta

- Sulla giustizia, col ministro Nordio, "siamo convinti che sia stata finalmente imboccata la strada giusta ed è per questo che abbiamo presentato, con altri colleghi, una mozione a sostegno dell'attività di governo". Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani, componente la commissione Giustizia di palazzo Madama. "Dopo un decennio di mala amministrazione da parte dei precedenti governi - ha sottolineato il parlamentare - ci troviamo ad affrontare molte criticità, una fra tutte quella della soppressione dei tribunali che, nella convinzione di chi ci ha preceduto al governo, serviva per far funzionare meglio il sistema giustizia italiano. Abbiamo il dovere di intervenire per far sentire di più la presenza dello Stato, soprattutto in quelle Regioni come la mia, la Calabria, in cui nell'ultimo anno si sono registrati decine di incendi ad autovetture. Lo dobbiamo agli italiani, lo dobbiamo alla nostra patria che ha bisogno di una giustizia efficiente e veloce".(Rin)