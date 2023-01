Francia: Commissione europea apre inchiesta su aiuti pubblici a trasporto merci Sncf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sulle misure di sostegno decise dal governo francese per il settore del trasporto merci della Sncf, azienda pubblica ferroviaria, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Commissione europea. "A questo stadio, sulla base dell'esame preliminare, la Commissione teme che certe misure a favore del Fret Sncf (controllata dell'operatore ferroviario) sbloccate nel periodo 2007-2019, non siano conformi alle regole dell'Ue in materia id aiuti di Stato", si legge nel comunicato. "Di conseguenza – prosegue la nota – la Commissione ha aperto un'inchiesta approfondita riguardante l'esistenza di aiuti di Stato e se dovessero essere confermati, la loro compatibilità nei confronti delle suddette regole". In particolare, le misure finite sotto la lente di Bruxelles riguardano "gli anticipi di liquidità effettuati dalla Sncf a favore di Fret Sncf", "l'annullamento del debito" della controllata e "l'iniezione di capitale da 170 milioni di euro effettuato in occasione della trasformazione di Fret Sncf in società commerciale", spiega la Commissione. Bruxelles ha fatto sapere che "indagherà in modo più approfondito per verificare se i suoi timori iniziali si riveleranno fondati" (Frp)