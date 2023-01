Albania: Abdrakhmanov (Osce), da Tirana “costanti progressi” su minoranze etniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Commissario per le minoranze nazionali dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Kairat Abdrakhmanov, ha accolto con soddisfazione “i costanti progressi” compiuti da Tirana nell’armonizzare il quadro giuridico e istituzionale relativo ai gruppi etnici. È quanto si apprende da un comunicato diramato oggi dall’Ocse, che dà conto della visita condotta da Abdrakhmanov a Tirana dal 9 all'11 gennaio scorsi. Durante la visita, Abdrakhmanov ha incontrato rappresentanti dei ministeri dell'Europa e degli Affari esteri, dell'Istruzione e dello Sport, nonché una serie di interlocutori internazionali. “La promulgazione di diversi atti legislativi chiave e la successiva istituzione del Comitato per le minoranze nazionali (da parte di Tirana) sono pietre miliari, che contribuiscono alla coesione sociale e contribuiscono a potenziare l'integrazione della società diversificata dell'Albania”, ha detto Abdrakhmanov. Nel corso dei colloqui, l’Alto commissario ha inoltre rinnovato la disponibilità a garantire assistenza tecnica e agli organi statali su tutte le questioni relative alle minoranze nazionali.(Alt)