Regno Unito: numero record di detenuti in carcere da più di due anni senza condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Un numero record di 770 persone è detenuto nelle carceri del Regno Unito da più di due anni senza però essere mai stato condannato per alcun reato a causa degli arretrati giudiziari. Il numero è aumentato del 60 per cento in soli 18 mesi, da 480 nel dicembre 2021. È quanto rivelato dalle analisi del comitato per la giustizia della Camera dei Comuni. Inoltre, il numero complessivo di persone detenute in custodia cautelare è salito a 14.507, con un aumento del 44 per cento in 18 mesi. (Rel)