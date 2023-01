Spagna: inaugurato padiglione Italia alla 43esima Fiera internazionale del turismo a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è presente alla 43esima edizione della Fiera internazionale del turismo (Fitur) di Madrid, la più grande fiera del settore in Spagna e una delle principali al mondo, con un proprio padiglione, curato dall'Agenzia nazionale del turismo (Enit). All'interno del padiglione partecipano le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Veneto, le province di Bergamo-Brescia, capitali italiane della Cultura 2023, Ita Airways, San Marino e 19 operatori privati del turismo, per un totale di 62 aziende. L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, assieme a una rappresentanza dell'Enit composta dall'amministratrice delegata, Ivana Jelinic, e dal consigliere del Cda di Enit, Sandro Pappalardo, lo ha inaugurato stamane, con un simbolico taglio del nastro. Successivamente il padiglione, che si sviluppa su una superficie di 400 metri quadri, è stato visitato dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Accogliendo i sovrani, l'ambasciatore ha voluto sottolineare che "è un grandissimo onore che i reali spagnoli abbiano scelto di visitare, fra i tantissimi Padiglioni presenti, proprio quello italiano: ciò dimostra eloquentemente quanto sia profondo il vincolo di amicizia che unisce i nostri due Paesi". Guariglia ha poi messo in evidenza che "la promozione degli straordinari ed unici siti italiani, per ricchezza culturale e paesaggistica, rappresenta una attività che porta benefici a tutto il Paese". L'ambasciata d'Italia a Madrid ha incoraggiato con convinzione, anche nell'ambito della promozione della candidatura di Roma ad Expo 2030, la consistente partecipazione italiana alla Fiera Fitur, che svolge un importante ruolo per la piena ripresa del settore turistico, già tornato ai livelli precedenti alla pandemia. Attraverso il padiglione viene altresì data visibilità alla Ryder Cup di Roma 2023 e alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. La fiera sarà aperta sino al 22 gennaio. (Spm)