Ucraina: Urso, vicinanza a famiglie delle vittime incidente elicottero

24 luglio 2021

- "Ho inviato una nota di cordoglio a Andriy Yermak per la caduta dell’elicottero in Ucraina in cui hanno perso la vita il ministro dell’Interno Monastyrskyi, il viceministro Yenin e altri collaboratori. Sono vicino alle famiglie delle vittime dell’incidente, tra cui 3 bambini". Lo rende noto su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)