Veneto: Centenaro (Lega-Lv), mozione su normativa Ue su prestazione energetica edilizia

- È una "mozione con la quale chiedo l'impegno da parte della Giunta regionale del Veneto di farsi portavoce presso il governo affinché la bozza della direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia venga modificata". Lo ha spiegato Giulio Centenaro, consigliere regionale veneto dell'intergruppo Lega-Liga Veneta, dopo la consegna della mozione riguardante la direttiva europea che gli scorsi giorni aveva fatto molto discutere il Consiglio regionale. "Gli obiettivi finali di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi non devono venire perseguiti solo attraverso obblighi di difficile e immediata attuazione, bensì promuovendo e sostenendo ulteriori incentivi economici e percorsi effettuati con maggiore gradualità. Nessuno discute che la svolta green sia doverosa nei confronti della tutela dell'ambiente - ha spiegato Centenaro - ma è anche vero che l'obbligo di efficientamento energetico degli edifici potrebbe comportare elevati costi da sostenere, costi che ricadrebbero in modo pesante nelle tasche dei cittadini. Vi è inoltre il rischio che, una volta approvata la direttiva europea e recepita nell'ordinamento nazionale, il valore delle abitazioni che non rispettano i requisiti della direttiva si riduca notevolmente. E l'abbassamento del valore delle abitazioni comporterebbe a questo punto comportare una riduzione della ricchezza delle famiglie italiane visto che l'investimento immobiliare del risparmio è una pratica molto diffusa in Italia. E ancora, la direttiva europea non lascia agli Stati membri sufficiente flessibilità per adattarsi al contesto nazionale, per valutarne la fattibilità, le necessità economiche e verificare la capacità finanziaria dei proprietari. Chiedo quindi che si agisca con celerità sulle modifiche a questa nuova direttiva europea". (Rev)