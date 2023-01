Congo-Kinshasa: proteste a Goma contro forza regionale Eac, polizia spara lacrimogeni e proiettili contro i manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha sparato gas lacrimogeni e proiettili veri contro i manifestanti che protestavano contro la presenza delle truppe regionali dispiegate dalla Comunità dell'Africa orientale (Eac) per contrastare l'avanzata dei ribelli nell'est del Paese. Secondo quanto riferito dai media locali, gli scontri sono avvenuti a Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, dove almeno due giornalisti sono stati colpiti dai lacrimogeni e altri due sono stati presi in custodia. Ieri il sindaco di Goma, Kennedy Kihangi, ha vietato le proteste consentendo solo ai rappresentanti dei promotori delle proteste di presentare una petizione nel suo ufficio. Gli attivisti l'hanno tuttavia accusato di inerzia e hanno indetto nuove proteste per oggi. La forza regionale dell'Africa orientale - composta da soldati provenienti da Kenya, Uganda, Sud Sudan e Burundi - è stata schierata nel novembre 2022 per riportare la pace nell'est del Paese. Nelle ultime settimane sembra che la forza regionale stia facendo progressi dopo che uno dei principali gruppi armati operanti nella regione - il Movimento 23 marzo (M23), che il governo di Kinshasa sostiene sia sponsorizzato dal vicino Ruanda - ha già consegnato territori precedentemente sequestrati, in linea con un accordo raggiunto dai capi di Stato dell'Eac in occasione di un vertice tenuto lo scorso novembre nella capitale angolana, Luanda. Parlando ieri al Forum economico mondiale di Davos, il presidente congolese Felix Tshisekedi ha tuttavia affermato che i ribelli dell'M23 non si sono ritirati da quelle aree, ma si stanno semplicemente spostando e riorganizzando. (Res)