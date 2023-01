Nepal: incidente aereo, ancora un disperso, esperti stranieri collaborano a inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal, sede di otto delle 14 montagne più alte del mondo, tra cui l’Everest, registra un numero elevato di incidenti aerei. Il tempo atmosferico può cambiare improvvisamente e le piste di atterraggio sono generalmente situate in zone montuose difficili da raggiungere. L’incidente del 15 gennaio è il 19mo registrato nel Paese in dieci anni. Dal 2013 i vettori nepalesi sono soggetti a divieto operativo nell’Unione europea, compresa la compagnia di bandiera, Nepal Airlines Corporation (Nac), che invece è uscita dalla “lista nera” dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao). A novembre il Comitato sicurezza aerea (Asc) dell’Ue ha esaminato la situazione del Nepal ed è stata annunciata “nei prossimi mesi” una visita nel Paese di una squadra della Commissione europea, in collaborazione con l’Easa e gli Stati membri, per valutare l’attuazione dei nuovi regolamenti della Caan e i progressi nell’allineamento agli standard internazionali. (Inn)