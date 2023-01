Olimpiadi 2026: Fontana, qualche ritardo, ma interventi fondamentali si faranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 "c'è un format abbastanza collaudato: ci sono alcune opere pubbliche gestite da Regione, ma sono minimali e sono sotto controllo, su quelle non c'è ritardo". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del programma elettorale in vista delle prossime elezioni, che si è tenuta a Palazzo delle Stelline. "Ci sono poi altre opere pubbliche delegate a una S.p.a., una società nominata dal governo e lì sì che ci sono stati ritardi - ha aggiunto il presidente -. Il Pd dice che ci sono ritardi, ma la società che avrebbe dovuto costituire a settembre del 2019, l'ha costituita a novembre 2021 e non si è capito perché". Il commissario, l'ingegner Luigi Valerio Sant'Andrea, si dichiara "moderatamente ottimista". "Sono tranquillissimo: gli interventi fondamentali si faranno, forse non si riusciranno a fare tutte le opere, ma posso rassicurare che le Olimpiadi si faranno e saranno un successo incredibile", ha poi concluso Fontana. (Rem)