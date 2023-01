Sardegna: domani consegna lavori restauro opere artistiche del Museo Tavolara di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno consegnati domani i lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione E. Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l’artigianato ed il design. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu che sottolinea come i lavori riguarderanno il restauro di alcune opere d’arte contemporanea realizzate nel 1956 per l’architetto Ubaldo Badas progettista del Padiglione in argomento, ed in particolare l’altorilievo “L’Artigianato Sardo” di G. Tilocca e la “fontana ceramica e fascia decorata nel perimetro del cortile” di G. Silecchia. La prima, ubicata nel prospetto principale del Padiglione che si affaccia sui giardini pubblici e, più precisamente, nel pannello a tutta altezza prospiciente lo specchio d’acqua del laghetto, è formata da numerose figure in altorilievo (uomini, animali e oggetti) in terracotta smaltata. La seconda opera, ubicata nel cortile interno del Padiglione, consiste in una fontana realizzata in terracotta policroma smaltata e nel relativo fregio in ceramica bianca che corre lungo tutta la parete della medesima corte. I lavori verranno realizzati dall’impresa appaltatrice Carmela Sirello Restauro Archeologico e Conservazione Opere d’Arte di Torino con esperienza specifica nel restauro di beni culturali afferenti ai settori di competenza dei beni oggetto di tale intervento. Tale impresa è stata individuata a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato e di espletamento di relativa procedura negoziata. La durata dei lavori è stimata in 110 giorni naturali e consecutivi. (segue) (Rsc)