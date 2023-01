Giustizia: Paroli, FI sostiene riforme, serve coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "sostiene con convinzione lo sforzo del governo e della maggioranza per riforme che siano davvero capaci di ridare ai cittadini una completa fiducia nella giustizia. C'è una serie di temi sui quali il Parlamento non potrà far mancare il suo impegno. Penso alla revisione dei reati che intimoriscono gli amministratori, bloccando la macchina burocratica, senza che questo comporti una maggiore tutela per i cittadini. E penso, ancora, alla necessità di rafforzare la presunzione di innocenza e di fare in modo che la pena sia sì certa, ma miri anche al recupero del condannato". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia, Andriano Paroli, in merito alla relazione annuale del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sullo stato della giustizia in Italia. "Affinché questo sia possibile - ha proseguito il parlamentare - serve una politica carceraria che risolva i problemi annosi di istituti penitenziari invivibili, come nel caso di Brescia, di Napoli e di molte altre realtà italiane. In questo senso, è necessario riflettere sull'opportunità di spostare le competenze per la costruzione di nuovi penitenziari in capo al ministero della Giustizia. Quanto alle intercettazioni, in un Paese civile non dovrebbe esserci nulla di strano nel sostenere che non possono e non devono diventare un 'diletto' ai danni di persone che non sono neppure indagate. E' giusto che i trojan rimangano per i reati di mafia e di terrorismo, ma dobbiamo essere coraggiosi e dire 'no' agli abusi e agli eccessi, anche nella pubblicazione a mezzo stampa, per i reati minori. Ricordiamo, infine, che nell'alveo del garantismo rientra la riduzione dei tempi non solo dei processi ma anche delle indagini, perché troppe inchieste restano aperte anche dieci anni senza arrivare all'archiviazione o al rinvio a giudizio, con il rischio di sembrare un vero e proprio atto persecutorio. Forza Italia - ha concluso Paroli - sostiene il programma del ministro Nordio e del governo e auspica tempi rapidi di intervento". (Rin)