Lazio 2023: D'Amato a Rocca, per me parlano i risultati non scendo su piano offese

- Non intendo scendere sul piano delle offese, per me parlano i risultati dalla lotta al Covid all'uscita dal commissariamento della sanità. Sono un uomo libero non influenzabile, Rocca rappresenta un mondo antico che ha portato al disastro la sanità regionale. Lo dichiara, in una nota, il candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Nel 2007, con lui alla guida della azienda ospedaliera Sant'Andrea, il disavanzo totale del servizio sanitario regionale è stato di 1,6 miliardi e questo baratro che ci ha portato a dieci anni di commissariamento, il blocco delle assunzioni e l'aumento della pressione fiscale per famiglie e imprese", conclude.(Com)