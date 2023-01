Imprese: Bnl Bnp Paribas e Sace per la crescita sostenibile di Bonfiglioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bnl Bnp Paribas ha deliberato un finanziamento, assistito dalla Garanzia Green di Sace, in favore di Bonfiglioli S.p.A., fra i leader mondiali nella progettazione e produzione di motoriduttori ed azionamenti elettronici per macchinari e robot per processi industriali e intralogistici, per macchine per l'edilizia e movimento terra nonché nella produzione di sistemi per turbine eoliche. La società di Calderara di Reno (Bologna) potrà contare, quindi, su 15milioni di euro, da destinare alla costruzione della nuova sede altamente efficiente e sostenibile, che rimarrà nello stesso territorio. L'operazione rientra nei finanziamenti destinati alla sostenibilità che Bnl Bnp Paribas, in partnership con Sace, eroga alle imprese italiane che intendano investire per ridurre il proprio impatto ambientale. Mariaelena Gasparroni, direttrice della Divisione Corporate Banking di Bnl Bnp Paribas, ha sottolineato che "questa operazione, in collaborazione con Sace, rientra nella nostra strategia di "positive banking" a sostegno delle imprese che si distinguono, anche a livello internazionale, nei propri settori di riferimento e che hanno una forte attenzione anche all'impatto ambientale e al risparmio energetico. A tale proposito, il Gruppo Bonfiglioli, con cui abbiamo un rapporto consolidato, è tra i migliori esempi di business realizzato con un forte impegno verso la sostenibilità". "La competitività e l'attrattività di un'impresa non sono più misurabili solo mediante il posizionamento e la qualità dei propri prodotti bensì attraverso l'insieme di valori che l'impresa esprime, quali quelli di sostenibilità ambientale e sociale, che ormai sono imprescindibili per qualsiasi catena del valore" ha dichiarato Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli SpA. Bonfiglioli da diversi anni affronta il tema della propria sostenibilità in modalità olistica attraverso prodotti e processi produttivi votati alla massima efficienza energetica, ma anche attraverso la costruzione e rivisitazione di edifici sia produttivi che non, in chiave di risparmio energetico, eliminazione degli sprechi e massimo comfort possibile per i dipendenti. (Com)