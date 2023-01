Appalti: Salvini, su entrata in vigore nuovo codice interlocuzione con istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sull’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti c ‘è un’interlocuzione con istituzioni europee”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno dell’Ance “Cantiere Italia. Tra Pnrr, emergenze e nuovo Codice appalti”. Salvini ha comunque assicurato che “l’approvazione al 31 marzo non è in discussione e avverrà”. Il ministro delle Infrastrutture ha però spiegato che “è chiaro che un nuovo codice di 230 articoli e 30 allegati che arriva in uno degli ottomila comuni italiani, prima di essere spiegato, interpretato, capito e messo a terra ha bisogno di alcuni mesi”. “Non vorrei che invece di accelerare - ha concluso Salvini - bloccasse”. (Rin)