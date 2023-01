Clima: Gualtieri, riduzione emissioni con Città dei 15 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per ridurre le emissioni, e gli spostamenti con veicoli inquinanti, ma anche per migliorare la qualità della vita dei residenti, nel piano di adattamento climatico urbano di Roma è incluso il progetto già avviato di Città dei 15 minuti. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo, in Aula Giulio Cesare in Campidoglio, al convegno "Clima: le sfide dell'adattamento nella città di Roma. Prima conferenza verso il piano di adattamento climatico urbano". "Abbiamo avviato lo sviluppo di 15 progetti pilota della Città dei 15 minuti in altrettanti urbani, uno per ciascun Municipio", ha detto Gualtieri ricordando i fondi ministeriali stanziati a questo scopo e che ammontano a 5 milioni di euro per la prima fase. (Rer)