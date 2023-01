Grecia: attacco contro l'ufficio del deputato di Nuova Democrazia Dimitris Markopoulos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca sta indagando sull’attacco diretto contro l'ufficio di Dimitris Markopoulos, deputato del partito Nuova democrazia, avvenuta ieri pomeriggio. Le dinamiche dell'assalto non sono ancora chiare, ma sembra che sia stato utilizzato un fucile ad aria compressa. Al momento alcune immagini che circolano sui social network mostrano alcune finestre di vetro infrante in seguito all’assalto. L’attacco non avrebbe provocato feriti.(Gra)