Lazio 2023: Rocca, D'Amato non capisce di sanità, disavanzo S. Andrea era programmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato "non capisce un granché di sanità. Per il Sant’Andrea si trattava di un disavanzo programmato e autorizzato perché era un ospedale appena aperto, in avviamento, che poi è diventato un gioiello, uno dei migliori del centro Italia". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite a Radio 24, rispondendo al candidato del centrosinistra Alessio D'Amato che aveva criticato Rocca sulla gestione dell'ospedale quando fu commissario e direttore generale, parlando di un disavanzo. "Non accetto lezioni da D'Amato - ha aggiunto Rocca - pensasse alla situazione che ha lasciato, con i nostri ospedali che ancora usano il fax per cercare i posti letto. La sanità regionale negli ultimi 10 anni ha fatto passi indietro, e serve un'inversione di rotta, basti pensare alla situazione delle province, all'assistenza domiciliare integrata ancora in fase di avviamento, a tutta una serie di temi cui dare risposta - ha sottolineato Rocca -. La gestione del Covid, è stata buona, è vero, ma il merito non è di un uomo solo, ma corale, possibile grazie alle migliaia di operatori della regione, ai 5 policlinici universitari, al polo militare del Celio, ai vigili del fuoco", ha concluso Rocca. (Rer)