Frattini: Biancofiore (NM), era innamorato dello Stato

21 luglio 2021

- Franco Frattini “era innamorato dello Stato, soffriva per chi ne abusa e svilisce il valore. Quando entrammo per la prima volta in un ministero disse a noi dello staff: ‘Ricordatevi che qui siamo ospiti, non è nostro ma dei cittadini, non abituiamoci a tutto questo’”. Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati, Michaela Biancofiore, in Aula al Senato nel corso della commemorazione per Franco Frattini. “Quando sposava una causa o gli veniva affidato un incarico lo portava a compimento con abnegazione sovrumana, bruciando ogni tappa forse perché sapeva che il destino non gli avrebbe riservato il tempo naturale della vita”, ha aggiunto la senatrice. (Rin)