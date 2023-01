Appalti: Brancaccio (Ance), non ancora ricevute le compensazioni secondo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese "non hanno ancora ricevuto le compensazioni del secondo semestre 2021”. Lo ha detto la presidente Ance, Federica Brancaccio, al convegno dell’Ance “Cantiere Italia. Tra Pnrr, emergenze e nuovo Codice appalti”. Per quanto riguarda il nuovo codice dei contratti, Brancaccio ha fatto notare che non prevede “un meccanismo automatico di revisione prezzi per come è scritto, ma in realtà un meccanismo di compensazione ex post con degli indici Istat”. (Rin)