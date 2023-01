Polonia: Bnp Paribas e Bank Pocztowy multate dall’antitrust per limiti a sospensione mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bnp Paribas e Bank Pocztowy sono state multate dall’Ufficio per la tutela dei consumatori e della concorrenza polacco (Uokik) rispettivamente per oltre 2,7 milioni di zloty (quasi 575 mila euro) e per 230 mila zloty (quasi 49 mila euro). Lo ha reso noto l’Ufficio in un comunicato. “Bnp Paribas e Bank Pocztowy hanno limitato illegalmente la possibilità di fare domanda per la sospensione dei mutui attraverso l’online banking solo fino a un massimo di due o quattro mesi invece che otto”. Il direttore dell’Uokik, Tomasz Chrostny, ha ricordato che da quasi sei mesi i clienti possono usare questa opportunità messa a disposizione dalla legge. Dall’agosto 2022 alla fine del 2023, i polacchi hanno diritto alla sospensione delle rate dei mutui fino a otto mesi. La domanda può essere presentata sia in forma cartacea, sia elettronica. (Vap)