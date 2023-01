Latina: sfruttava prostitute e realizzava video hot per ricattarle, arrestata 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestiva la prostituzione di almeno tre donne, alle quali procurava i clienti, le accompagnava nei luoghi e, dopo le prestazioni, teneva per sé una parte del ricavato. Un'ordinanza di misura cautelare è stata emessa dai carabinieri di Latina nei confronti di una 57enne pontina ritenuta responsabile del reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'attività di indagine, eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo sotto la direzione della Procura pontina, si è svolta nell'ambito delle investigazioni successive a un omicidio avvenuto nell'estate 2020. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che un pregiudicato del luogo, indagato per l'omicidio, e per traffico di stupefacente, fosse entrato in possesso di un video a contenuto sessuale, tramite la 57enne. Nel video si vedeva una donna, successivamente identificata, contattata telefonicamente dall'uomo in più occasioni e minacciata della sua diffusione al fine di costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui. (segue) (Rer)