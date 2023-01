Latina: sfruttava prostitute e realizzava video hot per ricattarle, arrestata 57enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine ha consentito di dimostrare come la donna, dall'anno 2019 fino almeno a settembre 2022, si occupasse di indurre, favorire e sfruttare la prostituzione di almeno tre donne, con condotte consistite nel proporre loro di prostituirsi e nel promuovere la loro attività procurandogli incontri con clienti da lei procacciati, reperendo i luoghi destinati alle prestazioni sessuali, accompagnandole, fornendo l'occorrente per le prestazioni e, in ultimo, determinando il corrispettivo delle prestazioni sessuali, a lei direttamente versato dai clienti e poi - previa detrazione di una somma per sé - consegnato alle donne. (Rer)