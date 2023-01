Governo: Foti (Fd’I), Meloni primo leader in Europa per consenso, Italia ha ritrovato centralità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni è il primo leader in Europa per consenso secondo la Morning Consult, una società americana di sondaggi ed analisi di intelligence globali. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, sottolineando che si tratta di “un risultato di cui siamo orgogliosi e che ci sprona a continuare senza esitazione nell'azione di governo”. “La sinistra – ha proseguito – se ne faccia una ragione: l'Italia ha ritrovato la sua centralità politica in Europa e nel mondo grazie alla guida autorevole e apprezzata dai cittadini di Giorgia Meloni". (Rin)