- Il tasso di inflazione annuale in Italia si è assestato al 12,3 per cento a dicembre, in calo rispetto al 12,6 per cento di novembre e ottobre. A dicembre 2021, il tasso era del 4,2 per cento. Lo si apprende da dati Eurostat. (Beb)