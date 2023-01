Ue: Eurostat, inflazione in calo 9,2 per cento in area euro, al 10,4 per cento in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro si è attestato al 9,2 a dicembre, in calo rispetto al 10,1 per cento di novembre. A dicembre 2021, il tasso era del 5,0 per cento. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata invece del 10,4 per cento nel mese di dicembre, in calo rispetto all'11,1 per cento di novembre. Un anno prima il tasso era del 5,3 per cento. Lo si apprende da dati Eurostat. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Spagna (5,5 per cento), Lussemburgo (6,2 per cento) e Francia (6,7 per cento). I tassi più alti in Ungheria (25,0 per cento), Lettonia (20,7 per cento) e Lituania (20,0 per cento). Rispetto a novembre, l'inflazione annuale è diminuita in ventidue Stati membri, è rimasta stabile in due ed è aumentata in tre. A dicembre, il contributo più elevato all'inflazione dell'area dell'euro è stato dato da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+2,88 punti percentuali), seguiti da energia (+2,79 punti percentuali), servizi (+1,83 punti percentuali) e beni industriali non energetici (+1,70 punti percentuali). (Beb)