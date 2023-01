Imprese: da Bei 40 milioni di euro a sostegno di Punch per propulsione a idrogeno e elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea degli investimenti ha finanziato il gruppo Punch con 40 milioni di euro per lavorare allo sviluppo di tecnologie per la propulsione a idrogeno ed elettrica e i relativi sistemi di stoccaggio energetico nelle sedi di Torino e Strasburgo. Il finanziamento della Bei è supportato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa. "Operazioni come quelle firmate con il Gruppo Punch sono fondamentali per promuovere la decarbonizzazione del settore automobilistico e dei veicoli industriali e commerciali tramite lo sviluppo di soluzione innovative come motori ad idrogeno, fuel-cell e elettrici - ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei -. (segue) (Rpi)