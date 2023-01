Imprese: da Bei 40 milioni di euro a sostegno di Punch per propulsione a idrogeno e elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bei, in qualità di Banca per il clima dell'Ue, svolge un ruolo significativo nella trasformazione della mobilità verso un futuro a basse emissioni di Co2", ha continuato Vigliotti. Invece, il Commissario per l'economia Paolo Gentiloni ha sottolineato che, "investire in tecnologie che promuovono la mobilità sostenibile è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi climatici. È quindi un'ottima notizia che la Bei, sostenuta dal Piano di investimenti per l'Europa, fornisca questo finanziamento per lo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno per veicoli commerciali e industriali in Italia e in Francia. Questa operazione creerà posti di lavoro e sosterrà lo sviluppo di tecnologie verdi innovative a beneficio di tutti i cittadini europei". (segue) (Rpi)