Economia: Gentiloni, Ue e Paesi emergenti più colpiti da questa crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa crisi sta colpendo tutto il mondo in termini geopolitici, ma anche in termini economici. L'Europa e le economie emergenti sono però più colpite di altre economie avanzate. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, intervenendo in un dibattito al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Gentiloni ha spiegato che, se l'obiettivo è quello di avere un buon coordinamento tra politica monetaria e fiscale, le sfide da combattere sono due. "Prima di tutto, vedere se siamo in grado di evitare che la spesa e le misure per affrontare la crisi energetica rimangano universali e illimitate nel tempo. Se ciò non accadrà, se continueremo con le misure in vigore, con il livello di crescita più moderato che avremo l'anno prossimo nell'Unione Europea, il periodo di riduzione del deficit e del debito che abbiamo avuto nel 2021 e nel 2022, dopo l'aumento vertiginoso della crisi Covid, potrebbe essere messo sotto pressione", ha detto. (segue) (Beb)