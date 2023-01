Economia: Gentiloni, Ue e Paesi emergenti più colpiti da questa crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarà facile eliminare gradualmente queste misure, specialmente da un punto di vista sociale", ha aggiunto Gentiloni, specificando che il rischio di mantenerle a lungo è quello di avere un nuovo picco di inflazione al momento della loro eliminazione definitiva. "La seconda sfida è che dobbiamo mantenere un buon livello di investimenti pubblici in aree strategiche", ha proseguito il commissario europeo. "Perché, oltre a sostenere i più vulnerabili, dobbiamo anche continuare a sostenere i nostri investimenti di transizione. Altrimenti, lo svantaggio che abbiamo in Europa in termini di prezzi dell'energia durerà a lungo", ha concluso. (Beb)