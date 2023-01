Imprese: Basf, perdita di 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolchimico tedesco Basf ha comunicato che il proprio bilancio è in perdita di 1,4 miliardi di euro a causa del ritiro dalla Russia pianificato dalla sua controllata Wintershall Dea. La ragione principale del deficit viene individuata nelle svalutazioni di questa società, per un importo di 7,3 miliardi di euro. La controllata di Wintershall Dea denuncia l'espropriazione di fatto delle sue partecipazioni in Russia e starebbe progettando un ritiro completo dal Paese in conformità con le sue leggi. In particolare, si tratta della normativa che, dalla fine di dicembre, ha ridotto in maniera retroattiva i prezzi a cui le joint venture possono vendere gli idrocarburi al gruppo statale russo per l'energia Gazprom. Intnato, nell'ultimo anno, il fatturato di Basf è aumento dell'11 per cento a 87,3 miliardi di euro grazie agli effetti valutari e all'aumento dei prezzi dell'energia. Prima degli effetti speciali, degli interessi e delle tasse, il gruppo ha guadagnato poco meno di 6,9 miliardi di euro, ossia l'11 per cento in meno su base annua. (Geb)