Ue-Serbia: Parlamento europeo, interrompere negoziati se Belgrado non si allinea politica comunitaria

- Il Parlamento europeo ha chiesto che i negoziati di adesione della Serbia all'Unione europea vengano interrotti a causa del mancato allineamento del Paese balcanico alla politica estera e di sicurezza comunitaria. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui ieri sera il Parlamento di Strasburgo, per la seconda volta, ha chiesto ufficialmente all'Ue di interrompere i negoziati con la Serbia "fino a quando Belgrado non soddisferà diverse richieste chiave, la più importante delle quali è la piena armonizzazione della politica estera e di sicurezza con quella dell'Ue". Nella risoluzione, lo stesso organo sottolinea l'importanza di "un pieno allineamento soprattutto con la politica delle sanzioni contro i Paesi terzi" e "deplora il livello costantemente basso di conformità della Serbia alla politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, in particolare per quanto riguarda l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina". Il Parlamento europeo afferma che "ulteriori capitoli negoziali dovrebbero essere aperti solo quando la Serbia rafforzerà il suo impegno per le riforme nel campo della democrazia e dello Stato di diritto e dimostrerà di essere pienamente allineata con la politica estera e di sicurezza comunitaria". La risoluzione verrà votata oggi e, secondo la fonte, dovrebbe essere adottata con un'ampia maggioranza di voti.(Seb)