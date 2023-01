Scozia: Sturgeon, controversia legge riconoscimento genere finirà "inevitabilmente" in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversia sulla riforma scozzese del riconoscimento di genere bloccata dal governo britannico finirà "inevitabilmente" in tribunale. Lo ha affermato la prima ministra della Scozia, Nicola Sturgeon. La riforma, approvata il mese scorso dal parlamento scozzese, ha lo scopo di rendere più facile per le persone trans cambiare il proprio sesso, in modo legalmente riconosciuto. Tuttavia, il governo del Regno Unito ha affermato che tali i cambiamenti potrebbero avere un impatto sulle leggi sull'uguaglianza che si applicano nel resto del Paese e ha deciso così di bloccare la legge facendo ricorso, per la prima volta nella storia, alla Sezione 35 dello Scotland Act. (Rel)