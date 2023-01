Roma: due auto di un medico distrutte da incendio nel quartiere Statuario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le auto di un medico di Roma sono state distrutte da un incendio, questa notte, in via Oppito Mamertina nel quartiere Statuario. Le due macchine, una Fiat Cinquecento e una Toyota Yaris entrambe a trazione ibrida, all’una di notte sono state avvolte dalle fiamme. A lanciare l’allarme sono stati i militari di una pattuglia di carabinieri in transito nella zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio senza trovare inneschi che possano ricondurre l’incendio ad una azione dolosa. La donna, inoltre, avrebbe riferito di non aver subito mai minacce.(Rer)