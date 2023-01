Roma: due spaccate con “auto ariete” ad Albano e Pomezia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora auto rubate usate come arieti per entrare in attività commerciali e rubare. Dopo gli episodi avvenuti nelle notti scorse, questa notte i malviventi hanno preso di mira due negozi “Risparmio Casa”, uno ad Albano Laziale e l’altro a Pomezia. Il primo episodio è avvenuto alle 2 circa quando con una macchina i ladri hanno sfondato la serranda e la porta del locale in via Nettunense ad Albano. Una volta dentro i malviventi sono riusciti a portare via un televisore lasciando la cassa continua. L’altro, poco dopo, con le stesse modalità, in via Naro a Pomezia. Anche in questo caso i ladri si sono lasciati dietro i danni senza riuscire a portare via un bottino significativo. In entrambi i casa indagano i carabinieri.(Rer)