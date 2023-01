Libia: presidente parlamento incontra incaricato Affari Usa, focus su sviluppi situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il parlamento libico con sede a Tobruk, nella Libia orientale, Aguila Saleh, ha incontrato nel suo ufficio a Bengasi, Leslie Ordman, incaricato d'Affari presso l'ambasciata degli Stati Uniti. Lo ha riferito l'ufficio stampa del parlamento libico, secondo cui l'incontro ha affrontato gli sviluppi della situazione in Libia e gli sforzi della Camera dei rappresentanti per superare questa fase e portare il Paese alle elezioni presidenziali e parlamentari. Il presidente del parlamento ha ribadito "la legittimità della Camera dei rappresentanti come unica autorità legislativa nel Paese per emanare le leggi", sottolineando la necessità di stabilire un meccanismo di distribuzione equa per la ricchezza dei libici tra tutte le regioni. (Lit)