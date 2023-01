Regno Unito: ministro Esteri difende "imperativo morale" di inviare carri armati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha difeso "l'imperativo morale" di fornire carri armati Challenger all'Ucraina, affermando che il sostegno deve essere intensificato per poter porre fine alla guerra. "Questa guerra si trascina già da molto tempo. E ora è il momento di portarla a una conclusione", ha detto Cleverly durante una visita a Washington. Come riporta il quotidiano "The Guardian", prima di incontrare il segretario di Stato americano, Antony Blinken, Cleverly ha detto che è chiaro che il presidente russo Vladimir Putin crede che lo stoicismo russo possa sopravvivere all'occidente e che vuole trascinare la guerra a un conflitto di logoramento. Cleverly ha dichiarato: "Dovremmo cercare di portare la guerra a una conclusione rapida, e la conclusione deve essere la vittoria dell'Ucraina. Questo impone quindi la necessità di intensificare il nostro sostegno in questo momento, mentre la Russia è rimasta indietro". (Rel)