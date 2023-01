G20: India, gruppo di lavoro sulla sanità riunito a Trivandrum, focus su politiche pandemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso a Thiruvananthapuram (o Trivandrum), nello Stato indiano del Kerala, la prima riunione del gruppo di lavoro del G20 sulla sanità sotto la presidenza dell’India, che si concluderà il 20 gennaio. I lavori – riferisce un comunicato del ministero della Sanità indiano – sono stati aperti dalla sottosegretaria alla Sanità, Bharati Pravin Pawar, e dal sottosegretario agli Esteri, S.V. Muraleedharan, che hanno evidenziato l’importanza di trarre insegnamento dalla pandemia per definire l’agenda sanitaria. “La politica pandemica deve essere una parte determinante della nostra politica sanitaria poiché qualsiasi crisi sanitaria oggi porta a una crisi economica a causa della natura multisettoriale del nostro mondo interconnesso”, ha dichiarato Pawar. “La pandemia di Covid-19 non sarà l’ultima”, ha avvertito la sottosegretaria, sottolineando la necessità di “diversificare le nostre capacità e far sì che collettivamente possiamo preservare noi stessi di fronte a qualsiasi crisi sanitaria”. Muraleedharan ha esortato ad “allineare i programmi di preparazione e risposta insieme per essere in grado di affrontare efficacemente qualunque emergenza”. (segue) (Inn)