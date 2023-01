Libia: vice presidente Al Lafi discute con incaricato d'affari Cina rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Libia, Abdullah al Lafi, ha discusso con l'incaricato d'Affari dell'ambasciata di Cina in Libia, Wang Zhimin, del rafforzamento delle relazioni bilaterali e degli sviluppi della scena politica nel Paese nordafricano, durante il loro incontro a Tripoli. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di presidenza in un comunicato stampa, secondo cui Al Lafi hanno esaminato con il diplomatico cinese le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale in vari campi, la ripresa dei lavori dell'ambasciata di Cina a Tripoli, il ritorno delle aziende cinesi in Libia, e il completamento di progetti in sospeso. Da parte sua, l'incaricato d'affari cinese ha espresso il sostegno di Pechino al progetto di riconciliazione nazionale, elogiando l'organizzazione del forum preparatorio, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le parti politiche, per porre fine alla crisi politica, oltre a sottolineare l'importanza di raggiungere le condizioni per lo svolgimento delle elezioni.(Lit)