Energia: Tunisia, ministro dell'Industria discute con omologo azero le prospettive di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e delle Miniere della Tunisia, Neila Gonji, ha incontrato a margine della sua partecipazione alla Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, l'omologo azero, Parviz Shahbazov, con cui ha discusso delle prospettive di cooperazione nei settori della transizione energetica e dei combustibili. Lo ha riferito il ministero tunisino, secondo cui i due ministri hanno espresso "una convergenza di vedute e una grande similarità nell'ambito delle politiche e dei programmi adottati a livello nazionale nel settore energetico nonché gli orientamenti futuri legati alla produzione di energie rinnovabili e all'interconnessione energetica (elettricità-gas) per far fronte alle ripercussioni dell'attuale crisi globale in campo energetico". Le due parti hanno convenuto di istituire un programma di lavoro bilaterale finalizzato allo scambio di esperienze e competenze tra le autorità competenti dei due Paesi, in particolare per quanto riguarda il quadro legislativo e istituzionale per il raggiungimento della sicurezza energetica attraverso l'accelerazione degli sforzi di transizione energetica, diversificare le fonti del mix energetico, oltre all'attivazione di diverse iniziative e programmi in questo settore, in particolare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore industriale. Il ministro azero ha anche espresso la disponibilità ad accettare l'invito per effettuare una visita di lavoro in Tunisia per conoscere l'esperienza tunisina nei vari settori di competenza del ministero, in particolare quello energetico.(Tut)