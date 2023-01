Italia-Tunisia: Tajani e Piantedosi giunti a Tunisi, focus su migranti ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono giunti a Tunisi, dove incontreranno il presidente della Repubblica, Kais Saied, e i rispettivi omologhi di Esteri e Interno, Othman Jerandi e Taoufik Chareffeddine. La missione di Tajani e Piantedosi in Tunisia, partner strategico dell'Italia, fa seguito a quelle svolte dai due ministri ad Ankara venerdì e lunedì scorsi e si inserisce nella strategia di un dialogo approfondito con i principali Paesi nel Mediterraneo allargato, promossa dal governo e finalizzata a rafforzare, in particolare, la cooperazione in ambito politico, economico e migratorio. Con il presidente Saied e i ministri Jerandi e Charfeddine, Tajani e Piantedosi discuteranno innanzitutto di come Italia e Tunisia possano far fronte all'aumento delle partenze verso il nostro Paese lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. In agenda ci sono anche la cooperazione economica bilaterale, con un focus sulle opportunità di crescita dell'interscambio commerciale tornato a pieno regime dopo gli anni della pandemia, e la cooperazione in ambito energetico, che ha beneficiato del recente varo dell'infrastruttura strategica Elmed, progetto di interconnessione elettrica marittima tra le due sponde del Mediterraneo. (Tut)