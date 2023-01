Malesia-Singapore: ministro Esteri Balakrishnan conclude visita a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha concluso la sua visita a Kuala Lumpur (15-18 gennaio), dopo essere stato ricevuto, ieri pomeriggio, dal primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim. I due, riferisce un comunicato dell’ufficio del premier malesiano, hanno avuto uno scambio su varie questioni bilaterali e regionali di comune interesse. “Ho espresso il desiderio di concentrarci sull’economia e avanzare insieme nella risoluzione delle questioni bilaterali in sospeso in una maniera comprensiva”, ha dichiarato il capo del governo della Malesia. “Abbiamo ribadito le eccellenti relazioni di lunga data tra Singapore e la Malesia. Singapore non vede l’ora di ospitare presto il primo ministro Anwar in visita ufficiale”, ha scritto Balakrishnan su Twitter. (segue) (Fim)