Malesia-Singapore: ministro Esteri Balakrishnan conclude visita a Kuala Lumpur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balakrishnan ha incontrato anche l’omologo Zambry Abdul Kadir, col quale ha discusso dello stato delle relazioni e dell’espansione della cooperazione. I due ministri, si legge in una nota del ministero degli Esteri singaporiano, hanno rilevato progressi nel progetto del sistema di transito rapido Johor Bahru-Singapore e hanno auspicato che il servizio passeggeri possa essere attivato entro la fine del 2026. L’economia digitale e l’economia verde sono state indicate come aree da esplorare per sfruttare nuove opportunità. Balakrishnan ha invitato Zambry a visitare Singapore al più presto. Il ministro degli Esteri di Singapore è stato ricevuto anche dal re della Malesia, Abdullah di Pahang. I due hanno riaffermato l’impegno nelle “eccellenti” relazioni e nel loro ulteriore rafforzamento. (Fim)